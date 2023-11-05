Полиция в аэропорту Гамбурга все еще ведет переговоры с захватившим заложницу

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Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции ФРГ продолжают в воскресенье переговоры с вооруженным мужчиной, удерживающим в заложниках четырехлетнюю дочь, сообщает агентство EFE.

"Мы исходим из того, что у мужчины есть огнестрельное оружие и взрывчатка неустановленного типа", - заявили в полиции.

"Наш приоритет - защитить девочку. Насколько мы знаем, пока она чувствует себя хорошо", - добавил представитель полиции страны.

В ночь на воскресенье мужчина на машине протаранил заграждение и въехал на территорию аэропорта. Он остановил машину близ одного из самолетов и требует обеспечить ему вылет в Турцию вместе с дочерью. Предполагается, что вооруженный мужчина - этнический турок.