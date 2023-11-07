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В Германии согласовали новые меры по урегулированию нелегальной миграции

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц и руководители всех 16 федеральных земель согласовали новые меры по урегулированию ситуации с нелегалами, прибывающими в Германию, сообщает AP.

Чиновники договорились ускорить процедуры рассмотрения прошений об убежище, сократить пособия соискателям убежища и увеличить финансовую помощь федерального правительства землям и муниципалитетам на решение проблем притока мигрантов. В частности, с 2023 года федеральное правительство будет выделять в год 7500 евро на каждого соискателя убежища, а не общую сумму примерно в 3,7 млрд евро в год. Также предполагается, что часть пособия мигранты будут получать на кредитную карту.

Обсуждение новых мер продолжалось несколько часов и завершилось во вторник под утро. Шольц назвал достигнутые договоренности историческим моментом и переходом к работающей системе, которая "позволит дышать".

Ранее представители администраций некоторых земель предлагали проводить процедуры, связанные с предоставлением убежища, не в ФРГ, это предложение пока не прошло, но в Берлине заявили о намерении изучить возможность того, можно ли будет осуществлять эти процедуры вне Евросоюза.

Ранее власти Германии упростили высылку нелегалов, которым отказали в убежище, ужесточили наказание незаконных перевозчиков мигрантов, ввели временные проверки въезжающих на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией.

С января по сентябрь 2023 года более 250 тысяч человек обратились к властям ФРГ с просьбой об убежище против 130 тысяч человек за такой же период 2022 года. Большинство мигрантов прибывают в Германию из Сирии, Афганистана и Турции.

Олаф Шольц Евросоюз Германия
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