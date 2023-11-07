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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Действующая в Ираке группировка сообщила об очередных ударах по базам США

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Шиитская военизированная группировка "Исламское сопротивление в Ираке" во вторник сообщила о нанесении ударов по военным базам, на которых присутствуют американские военные, в Ираке и Сирии, передает агентство EFE.

Согласно утверждениям представителей этой группировки, обстрелам подверглись военная база Аль-Харир в Иракском Курдистане, а также военные объекты на территории аэропорта в городе Эрбиль.

В "Исламском сопротивлении в Ираке" также утверждают, что нанесли удар беспилотниками по базе на территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Со своей стороны, силы безопасности Иракского Курдистана сообщили, что беспилотники, атаковавшие аэропорт Эрбиля, удалось сбить, а удары по базе Аль-Харир не привели к жертвам и серьезным разрушениям.

"Исламское сопротивление в Ираке" в последние недели регулярно проводит обстрелы баз, на территории которых находятся американские военнослужащие. Так, в понедельник в этой группировке утверждали, что нанесли удары по четырем военным базам США в Ираке и Сирии.

После нападения радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября позиции войск США в Сирии и Ираке неоднократно подвергались ударам с использованием беспилотников и ракет.

Ирак США
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