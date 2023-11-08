Зампред Центрального военного совета КНР заявил об уважении к РФ за противостояние санкциям

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Китай уважает Россию за ее способность противостоять трудностям, вызванным санкционным давлением, заявил зампред Центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Российская Федерация под вашим руководством упорно стоит перед лицом санкций Запада, что показывает: никакая трудность не сгибает вас и Россию. За это китайская сторона выражает вам уважение", - сказал китайский военачальник, обращаясь к Путину.

Чжан Юся подчеркнул, что возглавляемая им делегация приехала в Россию, чтобы "реализовать важные договоренности" президента РФ и председателя КНР и "дальше укрепить двустороннее военное сотрудничество".