Оппозиция Израиля выступила против отстранения Нетаньяху в разгар кризиса

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Лидер израильского оппозиционного альянса "Национальное единство" Бени Ганц считает, что в нынешней ситуации не следует добиваться отстранения от власти премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает телеканал Kan со ссылкой на источники.

По словам источников, Ганц, который в настоящее время также занимает пост министра военного кабинета, назвал призывы к отставке Нетаньяху в разгар военных действий "по меньшей мере сумасшедшими".

При этом оппозиционный лидер добавил, что спустя время все же будет необходимо изучить, кто несет ответственность за "провалы", которые привели к нападению группировки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее экс-премьер Израиля Эхуд Барак возложил вину за эскалацию отношений страны с сектором Газа на нынешнего главу правительства Биньямина Нетаньяху.

Кроме того, израильская организация Lazar Institute совместно с Panel4All провели в конце октября опрос, который показал, что 80% израильтян считают, что Нетаньяху должен публично взять на себя ответственность за ошибки, сделанные 7 октября.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.