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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Байден назвал ключом к прекращению ближневосточного конфликта создание двух государств

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден считает, что для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке необходимо создание израильского и палестинского государств.

"Могу сказать, что я не думаю, что это (ближневосточный конфликт - ИФ) в конечном счете закончится, пока не будет найдено решение о двух государствах", - сказа Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Он также отметил, что "решение о создании двух государств - это реально", однако добавил, что не знает, сколько продлится конфликт.

Президент сказал, что "ясно дал понять израильтянам, что считаю большой ошибкой с их стороны думать, что они собираются оккупировать Газу".

Еще одним условием прекращения конфликта он назвал лишение ХАМАС способности "делать ужасающие вещи".

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

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Хроника 07 октября – 16 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джо Байден Израиль ХАМАС Си Цзиньпин Китай
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