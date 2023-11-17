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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Основатель Alibaba продаст акции компании на $871 млн

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Семейный траст основателя Alibaba Group Holding Джека Ма продаст 10 млн ADR компании на общую сумму порядка $871 млн.

Как говорится в документах, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, акции будут проданы 21 ноября фондами JSP Investment и JC Properties, являющимися частью траста.

Джек Ма покинул пост главы совета директоров Alibaba в 2019 году.

В четверг Alibaba объявила, что отказалась от планов выделения в самостоятельную компанию "облачного" бизнеса в связи с недавним расширением ограничений на экспорт современных компьютерных чипов из США в Китай.

ADR компании подешевели на 9,1% по итогам торгов 16 ноября и теряют 4% на предварительных торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 10,2%.

Alibaba Group Alibaba
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