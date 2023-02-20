Facebook и Instagram вводят платную подписку для верифицированных пользователей

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Компания Meta Platforms Inc (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) введет платную подписку для пользователей соцсетей Facebook и Instagram (информационные ресурсы запрещенной в РФ организации), которые хотят верифицировать свои аккаунты.

Стоимость подписки с доступом только к браузерной версии соцсетей составит $11,99 в месяц, для пользователей мобильных приложений - $14,99 в месяц, пишет Financial Times со ссылкой на главу Meta Марка Цукерберга.

Опция платной подписки, рассчитанная на известных лиц и предлагающая повышенную защиту от создания фейковых аккаунтов под их именем, появится в Австралии и Новой Зеландии уже на этой неделе, а затем будет постепенно вводиться в других странах.

Появление нового способа монетизации призвано повысить выручку Meta, падающую из-за сокращения рекламных доходов. Поступления от рекламы уменьшаются из-за того, что в 2021 году Apple разрешила пользователям запрещать сторонним лицам отслеживать свою активность, а многие крупные ИТ-платформы опирались на эти данные и продавали услуги таргетированной рекламы.

В прошлом году руководство Meta оценило ущерб от действий Apple в более чем $10 млрд, или 8% всей рекламной выручки за год.

Акции Meta выросли в цене на 1,4% на дополнительных торгах в прошлую пятницу. С начала года капитализация компании взлетела на 44%, до $448,2 млрд.