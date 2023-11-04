Эрдоган больше не будет общаться с Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху и Биньямином Нетаньяху (слева направо) Фото: TUR Presidency/Murat Cetinmuhurdar/ Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отказе от дальнейшего общения с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.

"Мы более не сможем разговаривать с Нетаньяху. Мы вычеркнули его", - цитирует слова Эрдогана межарабский телеканал "аль-Арабийя".

По его словам, у Турции не будет более никакого доверия к мировой системе, если Израиль не закончит и не будет привлечен к ответственности за действия, которые Эрдоган назвал "военными преступлениями и нарушением прав человека".

Ранее Эрдоган уже призывал Израиль остановить продолжающиеся атаки на Газу и "выйти из состояния безумия".

"Женщины, дети, невинные мирные жители попадают под все нарастающие, все более активные бомбардировки Израиля, гуманитарный кризис углубляется", - говорил президент Турции.