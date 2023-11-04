Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Эрдоган больше не будет общаться с Нетаньяху

Эрдоган больше не будет общаться с Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху и Биньямином Нетаньяху (слева направо)
Фото: TUR Presidency/Murat Cetinmuhurdar/ Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отказе от дальнейшего общения с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.

"Мы более не сможем разговаривать с Нетаньяху. Мы вычеркнули его", - цитирует слова Эрдогана межарабский телеканал "аль-Арабийя".

В миреЭрдоган заявил, что главный виновник событий в Газе - это ЗападЭрдоган заявил, что главный виновник событий в Газе - это ЗападЧитать подробнее

По его словам, у Турции не будет более никакого доверия к мировой системе, если Израиль не закончит и не будет привлечен к ответственности за действия, которые Эрдоган назвал "военными преступлениями и нарушением прав человека".

Ранее Эрдоган уже призывал Израиль остановить продолжающиеся атаки на Газу и "выйти из состояния безумия".

"Женщины, дети, невинные мирные жители попадают под все нарастающие, все более активные бомбардировки Израиля, гуманитарный кризис углубляется", - говорил президент Турции.

Хроника 07 октября – 04 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Турция Биньямин Нетаньяху Реджеп Тайип Эрдоган
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вооруженные люди напали на тюрьму в Гвинее и освободили бывшего лидера путчистов

Израильские военные на три часа открыли основную дорогу в Газе для эвакуации

В центре гвинейской столицы произошла перестрелка

Группа террористов атаковала тренировочную базу ВВС в Пакистане

Обострение палестино-израильского конфликта

Посла Гондураса в Израиле вызвали на родину для консультаций

Посла Гондураса в Израиле вызвали на родину для консультаций

Почти 130 человек стали жертвами землетрясения в Непале

Что случилось этой ночью: суббота, 4 ноября

Военная операция на Украине

NBC узнал об обсуждении Киевом, ЕС и Вашингтоном возможности переговоров с Россией

Байден продлил чрезвычайное положение по инвестициям в китайские ценные бумаги

Байден продлил чрезвычайное положение по инвестициям в китайские ценные бумаги

Что произошло за день: пятница, 3 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });