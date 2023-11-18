Эрдоган намерен подать иски из-за действий Израиля в Газе

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стамбул подаст иски из-за действий Израиля в секторе Газа, которые он квалифицировал как "геноцид".

"Вместе с более чем двумя тысячами адвокатов мы обратимся в соответствующие инстанции с иском о геноциде. Мы будем отслеживать этот процесс, не оставим на полпути", - цитирует Эрдогана информагентство Anadolu.

По его мнению, такие иски должны рассматриваться на международном уровне, а виновные должны нести "необходимое наказание".

Он добавил, что его визит на этой неделе в Германию и обсуждение там конфликта в Газе показали, что Запад - это "крестоносная империалистическая структура".

Турецкий лидер указал, что "если каждое террористическое формирование, поддерживаемое такими державами, как США и Европа, будет убивать людей по своему желанию, тогда мировой порядок будет полностью нарушен".

Израильские военные проводят операцию в секторе Газа в ответ на проведенное 7 октября движением ХАМАС нападение на юг Израиля. При этом израильская сторона заверяет, что ее цель - ликвидация именно ХАМАС, а не мирных палестинцев.