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Финансовый гигант Zhongzhi испытывает дефицит ликвидности в размере до $36 млрд

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Китайскому финансовому конгломерату Zhongzhi не хватает ликвидности на 220-260 млрд юаней ($31-36 млрд), сообщает Financial Times со ссылкой на его письмо инвесторам.

Согласно письму, балансовая стоимость его активов составляет 200 млрд юаней, размер долга с процентами - 420-460 млрд юаней.

Zhongzhi в августе начал пропускать платежи по своим обязательствам, отмечает газета. По данным Bloomberg, он признает в письме свою "серьезную неплатежеспособность" и не ожидает больших поступлений от продажи активов.

После ухода топ-менеджеров и внезапной смерти основателя Се Чжикуня в 2021 году конгломерат вышел из-под контроля, говорится в письме. В последние годы Zhongzhi и аффилированные с ним структуры предоставляли финансирование проблемным девелоперам, пишет Bloomberg.

Агентство называет его одним из крупнейших частных игроков на китайском рынке управления состояниями (wealth management) и гигантом теневой банковской системы страны.

Китай Zhongzhi
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