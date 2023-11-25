Российские военные заявили об отражении десяти атак ВСУ в районе Клещеевки

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В российской группировке "Юг" сообщили, что отразили десять атак украинских сил на донецком направлении.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 10 атак штурмовых групп 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки ( ДНР)", - сказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Он сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены пункт управления беспилотными летательными аппаратами и два миномета.

"Средствами противовоздушной обороны сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Убитыми и ранеными на данном направлении противник потерял до 490 военнослужащих, пикап и грузовой автомобиль", - сказал Астафьев.