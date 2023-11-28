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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Мороз и мощные снегопады накрыли север Европы

Мороз и мощные снегопады накрыли север Европы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Сильные снегопады обрушились на североевропейские страны, гололедица и морозы затрудняют дорожное движение, сообщает во вторник агентство Associated Press.

В Швеции, Дании и Норвегии столбики термометров опустились до необычайно низких значений для ноября. В частности, в Стокгольме во вторник минус шесть градусов по Цельсию, в Осло - минус восемь, в Копенгагене - минус четыре. При этом 27 ноября стало самым холодным днем месяца в некоторых частях этих стран.

В федеральной земле Гессен на западе Германии после мощного снегопада повалило деревья, есть обрывы линий электропередач, а также мощная гололедица на дорогах. Сообщается о нескольких авариях и о длинных пробках на автотрассах.

В городе Висбаден заблокировано большинство дорог: сотрудникам и учащимся одного из учебных заведений города пришлось переночевать в его здании, поскольку автобусы перестали ходить из-за непогоды.

Из Берлина, а также окружающей его земли Бранденбург и близлежащей Саксонии-Анхальт, тоже поступают сообщения о большом количестве ДТП из-за гололеда на дорогах. В Баден-Вюртемберге и соседнем Рейнланд-Пфальце на юго-западе Германии погибли два человека: это 71-летний мужчина и 54-летняя женщина.

Швеция Германия Дания Норвегия Висбаден Берлин
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