Ледяной дождь нарушил работу аэропорта Мюнхена

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт Мюнхена отменил все рейсы с 6 утра и до полудня вторника (8:00 - 14:00 по Москве) из-за ледяного дождя. Объявление об этом опубликовано на сайте аэропорта. На предприятии не исключают отмены и некоторых более поздних рейсов.

В компании объяснили, что в ночь на вторник в регионе шел ледяной дождь, к утру принимать и отправлять рейсы из-за обледенения было невозможно. На очистку инфраструктуры ото льда предприятие планировало потратить первую половину дня. На период ограничений в расписании планировалось 150 вылетов и 160 посадок. Часть рейсов была отменена, часть - задержана.

Пассажирам рекомендовали выяснять в авиакомпании время отправки или прибытия их рейсов и по возможности обменивать билеты онлайн.

В минувшие выходные из-за мощного снегопада в Баварии аэропорт Мюнхена также прерывал работу. Снегопад также нарушил в регионе железнодорожное сообщение, главный вокзал Мюнхена не работал.

Из-за неблагоприятных условий на дороге два человека погибли в результате ДТП в Верхней Баварии.