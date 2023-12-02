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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Глава МАГАТЭ обеспокоен недавним отключением ЗАЭС от внешнего источника питания

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с произошедшим ранее временным отключением Запорожской АЭС от внешнего источника питания.

"Недавнее отключение от внешнего питания - еще одно напоминание о том, насколько шаткая ситуация в том, что касается ядерной безопасности на этой АЭС. На нее могут оказывать воздействие события, которые происходят на большом отдалении от станции", - отметил он в заявлении.

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"МАГАТЭ продолжает делать все возможное, чтобы предотвратить инциденты в ядерной сфере. Я призываю все стороны не предпринимать действий, способных угрожать станции", - добавил Гросси.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что в ночь на субботу на ЗАЭС произошло отключение от внешнего источника питания, и поэтому на станции временно перешли на использование дизельных генераторов. В субботу утром, как отмечают в агентстве, ЗАЭС снова стала получать электроэнергию от внешнего источника питания.

ЗАЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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