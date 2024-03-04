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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Глава МАГАТЭ рассчитывает прибыть в РФ 5 марта

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что намеревается во вторник посетить Россию.

"По идее, да", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, "отправится ли он в Россию во вторник, 5 марта".

Он добавил, что, в соответствии с дипломатической практикой, "ему следует оставить объявление об этой поездке российской стороне".

По словам Гросси, он надеется обсудить в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Для меня очень важно обсудить с ним технические моменты, получить представление о том, каковы планы работы на объекте, а также иметь возможность обговорить некоторые очень важные аспекты", - заявил гендиректор агентства.

В феврале Гросси в ходе брифинга на ЗАЭС отметил улучшение ситуации вокруг станции.

"Я вижу все профессиональные усилия и работу, направленную на стабилизацию ситуации. Да, из того, что я увидел, ситуация улучшается, но, как я уже говорил, мы не должны забывать, что идет вооруженный конфликт", - сказал Гросси.

Он уточнил, что речь идет о возможных отключениях электроэнергии, атаках и нарушениях физической целостности объектов станции.

"Это вещи, которые находятся вне возможностей тех профессионалов, которые работают на станции, и в этом смысле ситуация недостаточно стабильная", - добавил тогда глава МАГАТЭ.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков ВВЭР-1000 суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российских сил. В октябре 2022 года Путин распорядился о передаче ЗАЭС в федеральную собственность, в настоящее время станцией управляет "Росатом". Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома").

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Владимир Путин
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