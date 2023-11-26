ЗАЭС потеряла соединение с основной линией электропередач

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС (ЗАЭС) в воскресенье потеряла соединение с основной линией электропередач и использовала резервное электроснабжение для охлаждения реактора, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"ЗАЭС сегодня потеряла связь с основной линией электропередач, что вынудило ее использовать резервное электроснабжение для охлаждения реактора", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте агентства.

По данным МАГАТЭ, на ЗАЭС сообщили, что короткое замыкание, произошедшее примерно в 100 км к северу от станции, привело к обрыву связи с линией электропередач около 10:30 по местному времени (11:30 мск).

Уточняется, что станция продолжает получать внешнее электропитание от единственной резервной линии электропередачи. На ЗАЭС также заявили, что ведут ремонтные работы по восстановлению основной линии.

"Сегодняшние события вновь наглядно демонстрируют непростую ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС", - приводят в заявлении слова главы МАГАТЭ.

"Я по-прежнему глубоко обеспокоен ядерной безопасностью и защищенностью на станции", - добавил Гросси.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. На данный момент один энергоблок - четвертый - находится в режиме горячего останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются. Предыдущая ротация состоялась в начале ноября.