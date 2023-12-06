Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,63 млн баррелей

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,63 млн баррелей до 445 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Эксперты в среднем ожидали менее существенного снижения – на 1,35 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина увеличились на 5,42 млн баррелей, дистиллятов – на 1,27 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение запасов бензина на 1,03 млн баррелей, дистиллятов – на 1,53 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, на прошлой неделе увеличились на 1,9 млн баррелей.