РФ и Куба договорились о развитии сотрудничества в области защиты населения

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Куба договорились о развитии сотрудничества в вопросе защиты населения и территорий, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"МЧС РФ на Кубе достигнуты договоренности о развитии сотрудничества в деле защиты населения и территорий. (...) В настоящее время МЧС РФ активно взаимодействует с МВД Кубы, Национальным штабом гражданской обороны и противопожарной службой страны", - говорится в сообщении министерства.

Договоренности достигнуты во время переговоров с участием замминистра МЧС РФ Алексея Серко, главы МВД Кубы Альвареса Касаса и начальника Национального штаба гражданской обороны страны Рамона Пардо Герра.

"Стороны высказали заинтересованность в последовательном развитии взаимодействия, включая обмен полезными практиками и кооперацию в образовательной сфере", - отметили в ведомстве.

Кубинская сторона также приняла приглашение МЧС к участию специалистов в программе Международного салона "Комплексная безопасность - 2024", который пройдет в мае следующего года.

"Стороны подтвердили перспективность российско-кубинского сотрудничества спасательных служб. Для долгосрочных отношений удаленность государств не преграда", - подчеркнули в ведомстве по итогам деловой поездки делегации МЧС на Кубу.

Сотрудники министерства прибыли в Гавану 6 декабря, чтобы принять участие в XI конгрессе по чрезвычайным ситуациям и VII Международной конференции пожарных. В минувшую среду сотрудники министерства доставили для детской городской больницы в Гаване партию гуманитарной помощи - медикаменты и расходные медицинские материалы. Ведомством также была передана помощь храму Казанской иконы Божией матери в Гаване.