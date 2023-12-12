США провели успешное испытание системы противоракетной обороны

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-перехватчик системы противоракетной обороны США в ходе проведенного испытания успешно поразила цель, которую представляла ракета среднего радиуса действия, сообщило командование базы Ванденберг в Калифорнии во вторник.

Противоракета "успешно перехватила баллистическую ракету средней дальности в космосе во время испытания", со своей стороны, отметила корпорация Boeing, которая является разработчиком наземной системы противоракетной обороны на срединном участке полета цели (GMD).

В рамках испытания запуск ракеты-перехватчика был осуществлен с шахтной пусковой установки на базе Ванденберг в Калифорнии. Ракета-мишень была запущена с воздуха из района Гавайских островов. При сближении противоракета выпустила по цели заатмосферную кинетическую боевую часть (EKV) для ее поражения. Перехват произошел над Тихим океаном примерно в 1 тыс. км от побережья Калифорнии.