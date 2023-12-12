Прогноз добычи нефти в США в 2023 г. повышен на 30 тыс. б/с, до 12,93 млн б/c

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,9 млн б/с до 12,93 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Прогнозный показатель по-прежнему выше исторического рекорда добычи нефти в стране, который был установлен в 2019 году, - 12,315 млн б/с. Он также превышает результат 2022 года более чем на 1 млн б/с.

Ведомство ожидает, что рекорд может быть обновлен уже в следующем году, в котором EIA прогнозирует добычу нефти в США на уровне 13,11 млн б/с. Тем не менее, данный прогноз на 40 тыс. б/с ниже сделанного в предыдущем месяце.