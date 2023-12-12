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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

РФ и Экваториальная Гвинея обсудили сотрудничество в космосе

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов провел переговоры с вице-президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина, сообщили в госкорпорации во вторник.

"Нам очень приятно, что наши коллеги из Экваториальной Гвинеи так интересуются космосом. Думаю, мы сможем обсудить с вами основные направления возможного сотрудничества", - сказал Борисов, слова которого привели в пресс-службе "Роскосмоса".

Отмечается, что вице-президент Экваториальной Гвинеи в свою очередь поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и отметил, что "находится под большим впечатлением от увиденного".

"В ходе посещения ЦПК экватогвинейская делегация ознакомилась с процессом подготовки российских космонавтов, осмотрела ряд тренажеров, а также провела переговоры с руководством Роскосмоса, обсудив ряд перспективных двусторонних проектов в области космоса", - добавили в пресс-службе.

Роскосмос Экваториальная Гвинея
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