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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Лавров прибыл в Марокко для участия в Российско-арабском форуме сотрудничества

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Марокко для участия в Российско-арабском форуме сотрудничества, передает корреспондент "Интерфакса".

Шестая сессия Российско-арабского форума сотрудничества пройдет в марокканском городе Марракеш в среду.

Предыдущее заседание объединения, учрежденного в 2009 году, состоялось в Москве в апреле 2019 года, в нем приняли участие 14 руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов Лиги арабских государств.

Сергей Лавров Марокко МИД РФ
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