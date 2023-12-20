Лавров прибыл в Марокко для участия в Российско-арабском форуме сотрудничества
Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Марокко для участия в Российско-арабском форуме сотрудничества, передает корреспондент "Интерфакса".
Шестая сессия Российско-арабского форума сотрудничества пройдет в марокканском городе Марракеш в среду.
Предыдущее заседание объединения, учрежденного в 2009 году, состоялось в Москве в апреле 2019 года, в нем приняли участие 14 руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов Лиги арабских государств.