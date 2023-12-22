Lionsgate выведет свою киностудию на биржу через слияние со SPAC

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Lions Gate Entertainment Corp. (Lionsgate) намерена вывести свою киностудию на биржу через объединение с публичной специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC) под названием Screaming Eagle Acquisition Corp.

Как говорится в пресс-релизе Lionsgate, сделка оценивает подразделение Lionsgate Studios в $4,6 млрд. В него входят студии по производству художественных фильмов и телесериалов, а также библиотека уже созданного контента из 18 тыс. наименований. При этом сделка не включает в себя стриминговую платформу Starz.

Закрытие сделки ожидается весной 2024 года. После этого Lionsgate будет владеть 87,3% акций компании Lionsgate Studios Corp., оставшиеся 12,7% будут принадлежать акционерам Screaming Eagle.

Lionsgate создала такие популярные кинофраншизы, как "Голодные игры" и "Джон Уик".

Акции Lionsgate растут на 6,6% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала года капитализация компании подскочила почти в два раза, на 93%, до $2,43 млрд.