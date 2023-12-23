В аэропорту Алма-Аты задержали подозреваемого в финансировании терроризма

Казахстанец направлялся в зону боевых действий в Сирии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В аэропорту Алма-Аты задержан мужчина, направлявшийся в зону боевых действий в Сирии с целью вступления в террористическую группировку, сообщила в субботу пресс-служба Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана.

По информации ведомства, ранее этот мужчина был судим за кражу, изнасилование и убийство, а после освобождения из колонии "попал под влияние радикальной идеологии и принял решение выехать в зону боевых действий в Сирии для вступления в ряды террористических группировок".

"Он также подозревается в финансировании террористической деятельности. Проводится досудебное расследование по статье 258 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.