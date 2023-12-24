Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Иран выступил против заявления Российско-арабского форума о спорных островах

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В МИД Ирана вызвали временного поверенного в делах РФ в Тегеране, чтобы выразить протест против одного из положений заявления Российско-арабского форума сотрудничества, сообщило в воскресенье агентство "Мехр".

По его информации, иранская сторона выразила протест против того, что российская сторона "поддержала лишенные оснований претензии, содержащиеся в итоговом заявлении Российско-арабского форума сотрудничества, прошедшего недавно в Марокко".

Агентство пояснило, что претензии Ирана вызвала часть заявления, в которой говорится о статусе трех островов в Персидском заливе.

Агентство "Тасним" напоминает, что в заявлении участников форума говорилось о поддержке мирных инициатив по определению статуса островов. Тегеран контролирует все три вызвавших споры острова (Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса) и считает их бесспорной частью своей территории. При этом на острова также претендуют ОАЭ.

Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Сербии заявил, что не будет признавать независимость Косово

Президент Сербии заявил, что не будет признавать независимость Косово
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль за двое суток потерял 14 военных убитыми в секторе Газа

Израиль за двое суток потерял 14 военных убитыми в секторе Газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 декабря

Беспилотники хуситов атаковали два танкера в Красном море

В Лондоне задержали похитителя дорожного знака с граффити Бэнкси

В Лондоне задержали похитителя дорожного знака с граффити Бэнкси

Атаковавший танкер в Индийском океане дрон был запущен из Ирана

Песков заявил, что РФ готова к переговорам по Украине только ради целей СВО

Песков заявил, что РФ готова к переговорам по Украине только ради целей СВО

Что случилось этой ночью: суббота, 23 декабря

Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год

Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год

В Чехии 23 декабря объявлено днем траура после стрельбы в университете

В Чехии 23 декабря объявлено днем траура после стрельбы в университете
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });