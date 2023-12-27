Главы МИД Ирана и России обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым приветствовал ход переговоров между Арменией и Азербайджаном, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на иранские власти.

"В ходе телефонного разговора министры обсудили развитие событий на Южном Кавказе, ход двустороннего сотрудничества и двусторонние отношения. Речь также шла о региональных и международных вопросах", - пишет агентство в ночь на среду.

"Говоря о событиях на Кавказе, Абдоллахиан приветствовал прогресс на переговорах между Азербайджаном и Арменией (...). Он подчеркнул, что Иран поддерживает усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе", - отмечает ИРНА.

По данным иранской стороны, глава МИД РФ подчеркнул, что Россия поддерживает территориальную целостность Ирана и не намерена менять позицию по этому вопросу.

В воскресенье иранские СМИ сообщали, что в МИД Ирана вызвали поверенного в делах РФ в Тегеране, чтобы выразить протест против одного из положений заявления Российско-арабского форума сотрудничества

Тогда иранская сторона выразила протест против того, что российская сторона "поддержала лишенные оснований претензии, содержащиеся в итоговом заявлении Российско-арабского форума сотрудничества, прошедшего недавно в Марокко".

Претензии иранской стороны вызвала часть заявления, в которой говорится о статусе трех островов в Персидском заливе.

Агентство "Тасним" напоминало, что в заявлении участников форума говорилось о поддержке мирных инициатив по определению статуса островов. Тегеран контролирует все три вызвавших споры острова (Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса) и считает их бесспорной частью своей территории. При этом на острова также претендуют ОАЭ.