Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Главы МИД Ирана и России обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым приветствовал ход переговоров между Арменией и Азербайджаном, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на иранские власти.

"В ходе телефонного разговора министры обсудили развитие событий на Южном Кавказе, ход двустороннего сотрудничества и двусторонние отношения. Речь также шла о региональных и международных вопросах", - пишет агентство в ночь на среду.

"Говоря о событиях на Кавказе, Абдоллахиан приветствовал прогресс на переговорах между Азербайджаном и Арменией (...). Он подчеркнул, что Иран поддерживает усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе", - отмечает ИРНА.

По данным иранской стороны, глава МИД РФ подчеркнул, что Россия поддерживает территориальную целостность Ирана и не намерена менять позицию по этому вопросу.

В воскресенье иранские СМИ сообщали, что в МИД Ирана вызвали поверенного в делах РФ в Тегеране, чтобы выразить протест против одного из положений заявления Российско-арабского форума сотрудничества

Тогда иранская сторона выразила протест против того, что российская сторона "поддержала лишенные оснований претензии, содержащиеся в итоговом заявлении Российско-арабского форума сотрудничества, прошедшего недавно в Марокко".

Претензии иранской стороны вызвала часть заявления, в которой говорится о статусе трех островов в Персидском заливе.

Агентство "Тасним" напоминало, что в заявлении участников форума говорилось о поддержке мирных инициатив по определению статуса островов. Тегеран контролирует все три вызвавших споры острова (Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса) и считает их бесспорной частью своей территории. При этом на острова также претендуют ОАЭ.

Иран Амир Абдоллахиан Россия Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пашинян и Алиев в Санкт-Петербурге обсудили мирный процесс

Пашинян и Алиев в Санкт-Петербурге обсудили мирный процесс

Что произошло за день: вторник, 26 декабря

Комитет турецкого парламента одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Комитет турецкого парламента одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

В турецком парламенте возобновили обсуждение заявки Швеции на членство в НАТО

В Кремле сообщили, что Алиев и Пашинян готовы к выходу на мирный договор

Иран ускорил производство обогащенного до 60% урана

Автовладельцы из РФ могут поехать на праздники в Белоруссию с действующей "Зеленой картой"

Двое сотрудников посольства Франции в Баку объявлены персонами нон грата

Что случилось этой ночью: вторник, 26 декабря

Японский космический аппарат вышел на орбиту Луны

Японский космический аппарат вышел на орбиту Луны
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });