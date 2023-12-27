ЕС готовит резервный план финансирования поддержки Украины на сумму 20 млрд евро

При благоприятных обстоятельствах помощь может быть одобрена уже к марту 2024 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Официальные представители ЕС в качестве альтернативы заблокированному четырехлетнему плану выделения Украине 50 млрд евро рассматривают вариант предоставления Киеву 20 млрд евро с использованием структуры долга, сообщает Financial Times.

"Эта схема предполагает предоставление государствами-членами гарантий бюджету ЕС, что позволит Еврокомиссии занять до 20 млрд евро на рынках капитала для Киева в следующем году", - пишет издание, ссылаясь на источники, участвующие в дискуссиях по данному вопросу.

По их оценкам, эта модель финансирования "набрала популярность как наиболее практичный способ оказания поддержки" на тут случай, если Венгрия откажется снять вето на запланированном на 1 февраля саммите.

Газета обращает внимание, что рассматриваемый новый вариант поддержки Киева не требовал бы гарантий от всех 27 государств-членов ЕС, при условии, что основными участниками будут страны с самыми высокими кредитными рейтингами. Это позволило бы ЕС обойти вето Венгрии, поскольку для этого не потребовалась бы единогласная поддержка.

Она пишет, что некоторым странам, включая Германию и Нидерланды, потребуется одобрение парламента для получения национальных гарантий.

"Этот процесс, который, как надеются официальные лица, может быть завершен вовремя, чтобы предоставить помощь Украине уже к марту", - подчеркивается в публикации.

В ней отмечается, что существует еще одни запасной план финансирования Украины: предоставление Евросоюзом дешевых кредитов на сумму 18 млрд евро на срок от нескольких месяцев до года. Но для реализации этого варианта потребуется решение большинства стран.

На саммите в декабре лидеры стран ЕС не смогли добиться консенсуса по теме дальнейшей финансовой помощи Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что заблокировал на саммите выделение средств на эти цели.

"Мы вернемся к этому вопросу на саммите в начале следующего года, после необходимой подготовки", - написал он в соцсети Х.