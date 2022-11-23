Росэнергоатом возведет в абхазской Пицунде медицинский центр

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Росэнергоатом планирует возвести на территории пансионата "Литфонд" в Пицунде, находящегося в аренде у концерна, семиэтажный медицинский центр, сообщил первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям АО "Концерн Росэнергоатом" Джумбер Ткебучава на встрече с представителями правительства Абхазии.

По словам Ткебучава, последние два года, концерн ведет реконструкцию пансионата "Литфонд". "Сейчас идет проектирование, будем возводить медицинский корпус, планируем построить семь этажей со всеми услугами, которые необходимы для реабилитации нашего персонала и санаторно-курортного лечения. Безусловно, в этом центре будут оказываться медицинские услуги и жителям Абхазии", - отметил Ткебучава.

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба поддержал идею строительства медицинского центра и отметил, что строительство подобных объектов в курортных городах республики "будет способствовать привлечению туристов и отдыхающих не только в период летних отпусков, но и в межсезонье".

Правительство Абхазии летом нынешнего года продлило срок аренды пансионата "Литфонд" до 2050 года. "Росэнергоатом", по данным кабмина республики , в предыдущие годы вложил в реконструкцию пансионата полтора миллиарда рублей.