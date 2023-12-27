ЕЭК продлила нулевую пошлину на марганцевые руды и концентраты до конца 2025 г.

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение продлить срок действия нулевых ввозных таможенных пошлин в отношении марганцевых руд и концентратов (код 2602 00 000 0 ТН ВЭД) до конца 2025 года, говорится в сообщении торгового блока ЕЭК.

Марганцевые руды и концентраты являются сырьем для производства ферросплавов в металлургической промышленности. В ЕАЭС соответствующая продукция производится только в Казахстане, но имеющиеся объемы не позволяют обеспечить потребности полностью.

Нулевая ставка ввозной таможенной пошлины в отношении марганцевых руд и концентратов действует с 2021 года.