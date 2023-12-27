Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

ЕЭК продлила нулевую пошлину на марганцевые руды и концентраты до конца 2025 г.

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение продлить срок действия нулевых ввозных таможенных пошлин в отношении марганцевых руд и концентратов (код 2602 00 000 0 ТН ВЭД) до конца 2025 года, говорится в сообщении торгового блока ЕЭК.

Марганцевые руды и концентраты являются сырьем для производства ферросплавов в металлургической промышленности. В ЕАЭС соответствующая продукция производится только в Казахстане, но имеющиеся объемы не позволяют обеспечить потребности полностью.

Нулевая ставка ввозной таможенной пошлины в отношении марганцевых руд и концентратов действует с 2021 года.

ЕАЭС ЕЭК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Умершие знаменитости

В Германии на 82-м году жизни скончался политик Вольфганг Шойбле

Бжания ратифицировал соглашение о передаче России госдачи в Пицунде

Что случилось этой ночью: среда, 27 декабря

Американские чиновники обсудили с израильским министром операцию в Газе

Американские чиновники обсудили с израильским министром операцию в Газе

ЕС готовит резервный план поддержки Украины на сумму 20 млрд евро

ЕС готовит резервный план поддержки Украины на сумму 20 млрд евро

Пашинян и Алиев в Санкт-Петербурге обсудили мирный процесс

Пашинян и Алиев в Санкт-Петербурге обсудили мирный процесс

Что произошло за день: вторник, 26 декабря

Комитет турецкого парламента одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Комитет турецкого парламента одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

В турецком парламенте возобновили обсуждение заявки Швеции на членство в НАТО

В Кремле сообщили, что Алиев и Пашинян готовы к выходу на мирный договор

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });