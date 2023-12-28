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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Норвежский пенсионный фонд отказался от акций Saudi Aramco из климатических соображений

Также фонд не одобряет ситуацию с правами человека в королевстве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейший пенсионный фонд Норвегии KLP исключил из своего портфеля акции 11 компаний стран Персидского залива, включая Saudi Aramco, в связи с "неприемлемо высокими" рисками нарушения прав человека и несоответствием его ожиданиям в сфере климата, сообщает AFP со ссылкой на заявление фонда.

Эти компании, за исключением Aramco, работают в телекоммуникационной отрасли и на рынке недвижимости. Общая стоимость проданных акций составила $15 млн. Решение о продаже принято по итогам комплексной экспертизы (due diligence), отметили в фонде.

"Общее основание для исключения этих компаний состоит в том, что в странах Персидского залива по-прежнему действуют авторитарные режимы правления, ограничивающие свободу слова и политические права, в том числе критиков и правозащитников", - заявил глава направления ответственных инвестиций KLP Киран Азиз.

По словам Азиза, Saudi Aramco исключена из портфеля прежде всего из-за отсутствия плана энергетического перехода.

Aramco на 90% принадлежит властям Саудовской Аравии, что также повлияло на решение фонда. Кроме того, эмитент не соответствует его ожиданиям в отношении нефтегазовых компаний с точки зрения планов борьбы с изменением климата.

KLP управляет активами на сумму более 700 млрд норвежских крон ($70 млрд).

Saudi Aramco Норвегия Саудовская Аравия KLP Киран Азиз
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