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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

В Японии нашли двух погибших в результате землетрясения

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Японии в префектуре Исикава после землетрясения магнитудой 7,6 нашли двоих погибших, сообщает Kyodo News со ссылкой на предварительные данные полиции.

Правительство Японии ранее сообщало, что как минимум шесть выживших оказались под завалами в городе Вадзима. Есть пострадавшие, в основном они получили травмы от обломков строений или при падении.

В Вадзиме после землетрясения начался крупный пожар. В этом городе и других городах префектуры разрушились отдельные дома, на земле появились крупные трещины. Высота волн в Вадзиме достигала 1,2 метра, но все же не пяти метров, как прогнозировали ученые.

Из прибрежных зон префектур Исикава, Ниигата и Тояма проводили эвакуацию, она затронула в общей сложности примерно 51 тысячу человек. Более 36 тысяч домохозяйств некоторое время оставались без электричества.

Прерывалось движение скоростных поездов, перекрывались автотрассы.

Серия мощных землетрясений произошла в префектуре Исикава в центральной части Японии 1 января. Магнитуда сильнейшего из них составила 7,6, всего их было около 20 магнитудой более 4. После этого для прибрежных префектур выпустили предупреждение об угрозе цунами - самое масштабное для страны после разрушительного землетрясения 2011 года.

На Сахалине, во Владивостоке и Находке, а также в Хабаровском крае предупреждали о возможной угрозе цунами. Однако мощные волны до этих регионов не дошли.

Япония Вадзима Исикава
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