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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

В Японии под завалами после землетрясения оказались шесть человек

Данных о погибших нет, несколько человек получили травмы

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В префектуре Исикава в городе Вадзима после землетрясения шесть человек оказались под завалами, они живы, сообщает Kyodo News со ссылкой на данные правительства Японии.

В миреВ Японии провели эвакуацию в нескольких префектурах после землетрясенийВ Японии провели эвакуацию в нескольких префектурах после землетрясенийЧитать подробнее

Еще несколько человек получили травмы в результате обрушений или при падении. Двух пострадавших женщин госпитализировали в городе Авара, сообщает The Japan Times.

Обрушения домов произошли и в некоторых других городах префектуры. В Вадзиме в результате подземных толчков произошел крупный пожар.

Ранее сообщалось, что после землетрясения высота волн в Вадзиме достигала 1,2 метра. На земле в городе остались трещины на местах разломов.

Из прибрежных зон префектур Исикава, Ниигата и Тояма проводили эвакуацию, она затронула в общей сложности примерно 51 тысячу человек. Более 36 тысяч домохозяйств в префектурах Исикава и Тояма оказались без электричества.

Japan Railway останавливала движение скоростных поездов на линиях Тохоку, Джоэцу и Хокурику. В пострадавших от землетрясения префектурах перекрывали автотрассы.

Подземные толчки ощущались в Токио и на острове Хоккайдо. В Японии проверяли все АЭС, но серьезных разрушений не выявили: в отдельных местах произошли разливы нефти и были обнаружены незначительные повреждения.

Серия мощных землетрясений произошла в префектуре Исикава в центральной части Японии 1 января. Магнитуда сильнейшего из них составила 7,6, всего их было около 20 магнитудой более 4. После этого для прибрежных префектур выпустили предупреждение об угрозе цунами. Такие же предупреждения объявляли в российских прибрежных регионах Дальнего Востока, а также в Северной и Южной Корее.

Япония Исикава Хонсю Вадзима
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