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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:38

Израильская армия нанесла удары в районе ливанского города Тир

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по южным окрестностям ливанского города Тир, сообщает телеканал Al Jazeera.

По его информации, удары последовали после того, как ранее движение "Хезболла" выпустило более 60 реактивных снарядов по военной базе на севере Израиля в ответ на гибель в Бейруте заместителя председателя политического бюро группировки ХАМАС Салеха аль-Арури.

Ранее власти Израиля обещали, что будут стремиться устранять членов ХАМАС и за пределами Газы, в том числе в Ливане, Катаре и Турции.

ХАМАС 7 октября 2023 года совершил нападение на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию в Газе.

Израиль Ливан ХАМАС Хезболла
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