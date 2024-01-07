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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:10

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло близ Алма-Аты

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - На территории Казахстана недалеко от Алма-Аты в воскресенье в 09:10 местного времени (06:10 по Москве) зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС республики.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9,3 залегал на глубине 10 км в 55 км восточнее Алма-Аты.

Координаты эпицентра: 43.32 градуса северной широты, 77.57 градуса восточной долготы.

По данным сейсмологов, в городе ощущались подземные толчки интенсивностью 2 балла (по шкале МSК-64).

Казахстан Алма-Аты
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