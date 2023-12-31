Ребенок из России погиб на Пхукете в результате столкновения катера со скалами

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Одна россиянка погибла и шесть туристов из РФ получили травмы в результате столкновения скоростного катера со скалами в районе острова Майтон в провинции Пхукет в Таиланде, сообщает газета Khao Phuket.

Всего, по данным издания, пострадали девять человек, в том числе два члена экипажа. Капитан катера госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, погибшей россиянкой оказалась пятилетняя девочка.

Как сообщает газета, скоростной катер с семью туристами и двумя членами экипажа по неизвестным причинам врезался в скалы на окраине острова Майтон в воскресенье в районе 15:20 по местному времени. Катер с туристами возвращался на Пхукет с острова Пхи-Пхи.