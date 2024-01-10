Литва в январе-феврале передаст Украине боеприпасы и бронетранспортеры

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Литва в феврале отправит на Украину бронетранспортеры M577, также утвержден пакет долгосрочной военной помощи на сумму 200 млн евро, заявил президент республики Гитанас Науседа на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе.

"На заседании Госсовета по обороне мы утвердили пакет долгосрочной военной помощи Украине в размере 200 млн евро. В январе мы снова отправим в Украину боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале - бронетранспортеры М577, будем обучать украинских военных", - сказал Науседа.

Минобороны Литвы сообщило, что передаст Украине в 2024 году приобретенные в 2023 году транспортные средства, включая грузовики, пикапы, машины скорой помощи, различные прицепы и погрузчики. Также будут переданы беспилотные летательные аппараты, антидроны, системы дистанционного подрыва, боеприпасы и магазины, комплекты теплой одежды и различное зимнее оборудование.

Большая часть помощи пойдет на нужды формируемой Литвой коалиции по разминированию Украины и будет включать в себя закупку различного оборудования для разминирования, погрузчиков, грузовиков, а также боеприпасов и сухих пайков. Эта помощь поступит на Украину в 2024-2025 годах.

К концу 2024 года литовская сторона должна обучить около 3 тысяч украинских военных.