Главы МИД РФ и КНР обсудили украинский кризис и палестино-израильский конфликт

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - МИД РФ сообщил о состоявшемся в среду телефонном разговоре министров иностранных дел РФ и КНР Сергея Лаврова и Ван И.

"Был затронут ряд актуальных вопросов международной повестки, включая украинский кризис, палестино-израильский конфликт, ситуацию вокруг Корейского полуострова и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

Стороны "подвели и высоко оценили основные итоги взаимодействия в 2023 году, выразили удовлетворение высокими темпами развития двустороннего политического диалога и практического сотрудничества, демонстрирующих устойчивость и позитивную динамику в условиях общей геополитической нестабильности на планете".

"Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых на высшем политическом уровне. Подчеркнуто особое значение российско-китайского стратегического взаимодействия для становления справедливого многополярного миропорядка и, в частности, формирования надежных основ евразийской безопасности", - говорится в сообщении.

Министры констатировали, что "двустороннее торгово-экономическое сотрудничество успешно справилось с внешними вызовами, а товарооборот между Россией и Китаем по итогам года уверенно преодолел планку в $200 млрд". "Отмечено важное значение развития сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и проектом "Один пояс, один путь", - говорится в сообщении

"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее наращивание тесных гуманитарных связей в областях спорта, образования, науки, культурных обменов, организаций международных конкурсов мастеров искусства".

В ходе разговора министров, как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, "подчеркнуто общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций, умышленных провокаций и других нелегитимных методов".

"Лавров и Ван И отметили сугубо конструктивный, не направленный против третьих стран характер взаимодействия между Москвой и Пекином в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних форматов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "с китайской стороны была выражена поддержка российского председательства в БРИКС". "Состоялся обмен мнениями о путях налаживания контактов КНР с СНГ", - добавили в МИДе.

"Общение глав внешнеполитических ведомств России и Китая в очередной раз подтвердило широкое созвучие подходов двух государств к мировым делам и готовность сторон к дальнейшему поддержанию тесной координации на мировой арене", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Министры рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, сообщили в российском МИДе.