Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Главы МИД РФ и КНР обсудили украинский кризис и палестино-израильский конфликт

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - МИД РФ сообщил о состоявшемся в среду телефонном разговоре министров иностранных дел РФ и КНР Сергея Лаврова и Ван И.

"Был затронут ряд актуальных вопросов международной повестки, включая украинский кризис, палестино-израильский конфликт, ситуацию вокруг Корейского полуострова и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

Стороны "подвели и высоко оценили основные итоги взаимодействия в 2023 году, выразили удовлетворение высокими темпами развития двустороннего политического диалога и практического сотрудничества, демонстрирующих устойчивость и позитивную динамику в условиях общей геополитической нестабильности на планете".

"Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых на высшем политическом уровне. Подчеркнуто особое значение российско-китайского стратегического взаимодействия для становления справедливого многополярного миропорядка и, в частности, формирования надежных основ евразийской безопасности", - говорится в сообщении.

Министры констатировали, что "двустороннее торгово-экономическое сотрудничество успешно справилось с внешними вызовами, а товарооборот между Россией и Китаем по итогам года уверенно преодолел планку в $200 млрд". "Отмечено важное значение развития сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и проектом "Один пояс, один путь", - говорится в сообщении

"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее наращивание тесных гуманитарных связей в областях спорта, образования, науки, культурных обменов, организаций международных конкурсов мастеров искусства".

В ходе разговора министров, как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, "подчеркнуто общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций, умышленных провокаций и других нелегитимных методов".

"Лавров и Ван И отметили сугубо конструктивный, не направленный против третьих стран характер взаимодействия между Москвой и Пекином в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних форматов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "с китайской стороны была выражена поддержка российского председательства в БРИКС". "Состоялся обмен мнениями о путях налаживания контактов КНР с СНГ", - добавили в МИДе.

"Общение глав внешнеполитических ведомств России и Китая в очередной раз подтвердило широкое созвучие подходов двух государств к мировым делам и готовность сторон к дальнейшему поддержанию тесной координации на мировой арене", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Министры рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, сообщили в российском МИДе.

Ван И МИД РФ Сергей Лавров Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть продолжила дорожать после публикации данных о запасах в США

Нефть продолжила дорожать после публикации данных о запасах в США

Железные дороги Китая перевезли рекордное число пассажиров и грузов в 2023 году

Железные дороги Китая перевезли рекордное число пассажиров и грузов в 2023 году

СМИ узнали о планах Хельсинки оставить границу с Россией закрытой еще на месяц

СМИ узнали о планах Хельсинки оставить границу с Россией закрытой еще на месяц

"Дочка" Suzuki вложит $4,2 млрд в новый автомобильный завод в Индии

В Германии началась трехдневная забастовка машинистов поездов

В Германии началась трехдневная забастовка машинистов поездов

Британский министр обороны заявил об отражении масштабной атаки хуситов

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные нанесли удары еще по 150 целям ХАМАС в Газе

Турпоток в Таиланд из России в 2023 году превысил показатель 2019 года

Турпоток в Таиланд из России в 2023 году превысил показатель 2019 года

В ходе беспорядков в Эквадоре погибли 13 человек, в том числе полицейские

В ходе беспорядков в Эквадоре погибли 13 человек, в том числе полицейские

Нефть Brent подорожала до $77,9 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });