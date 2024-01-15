Спецслужба Азербайджана выявила ОПГ, подделывающую украинские документы

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана выявила транснациональную организованную преступную группировку (ОПГ), занимающуюся подделкой документов Украины.

"В частности, ОПГ, злоупотребляя процессами, происходящими между странами региона в последние годы, незаконно предоставляла гражданам Азербайджана и гражданам других стран официальные украинские документы с целью возможности жить в разных государствах, получать убежище и свободно передвигаться без визы под именем граждан Украины", - говорится в сообщении СГБ.

В ходе следствия выявлено, что проживавший во Львове Нуриев Ибадат Гахраман оглы, проживавший в Стамбуле Багиров Фарид Вагиф оглы и другие лица по предварительному сговору с января 2023 года незаконно изготавливали загранпаспорта Украины, удостоверения личности, водительские права и другие документы и реализовывали их по цене до $30 тыс.

"В результате мер, предпринятых СГБ, данные лица задержаны и привлечены к следствию в Азербайджане. Им предъявлены обвинения в незаконном изготовлении и продаже поддельных документов, и других преступных деяниях", - подчеркивает спецслужба.

Расследование также выявило лиц, пользующихся поддельными документами в различных странах.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.