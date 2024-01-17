В Молдавии хотят ужесточить условия предоставления гражданства иностранцам

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Молдавии на публичное обсуждение вынесен проект закона об ужесточении условий предоставления гражданства республики иностранцам: прежде всего предусматриваются более длительные сроки процедуры с целью более детального рассмотрения документов просителей гражданства.

В записке к законопроекту говорится, что геополитическая ситуация в регионе повлияла на рост числа иностранцев, желающих получить гражданство Молдавии.

"Согласно статистическим данным, за последние два года более 70% от общего числа претендентов на получение гражданства республики Молдова составляют граждане России, а около 20% - граждане Украины. При этом зарегистрированы случаи предоставления подделанных документов и попытки получения молдавского гражданства мошенническим способом", - отмечается в сообщении.

Согласно законодательству, срок рассмотрения заявлений о предоставлении гражданства Молдавии не может превышать шесть месяцев. Агентство публичных услуг (ASP) проводит процедуру одобрения документов в срок до 20 рабочих дней, а услуга по признанию лиц гражданами Молдавии предоставляется в день подачи заявления.

В то же время, в период режима чрезвычайного положения, который действовал в Молдавии с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года, процедура предоставления молдавского гражданства была усложнена. В этот период заявители должны были дополнительно подавать автобиографию и справку о (не)судимости. Заявления рассматривала Служба информации и безопасности, и только после ее одобрения пакет документов принимался в работу.

"После отмены режима чрезвычайного положения стандартная процедура не обеспечивает надлежащий уровень безопасности: гражданство могут получить лица, представляющие угрозу национальной безопасности и общественному порядку", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов, главной проблемой являются "ограниченные сроки" рассмотрения документов для предоставления гражданства Молдавии. В связи с этим они предлагают увеличить срок предоставления услуг по одобрению гражданства Молдавии с 20 рабочих дней до шести месяцев, а срок признания лиц гражданами Молдавии увеличить - со "дня подачи заявления" до "шести месяцев".

Проект закона будет вынесен на рассмотрение парламента после публичного обсуждения, которое продлится до 25 января.