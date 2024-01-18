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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:13

Открытие нового международного терминала аэропорта Алма-Аты состоится в июне

Действующий терминал в дальнейшем будет использоваться только для внутренних рейсов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Открытие нового международного терминала аэропорта Алматы планируется в июне 2024 года, сообщила в четверг пресс-служба правительства Казахстана.

Вопросы строительства нового терминала аэропорта обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан.

"Глава TAV Airports Holding представил обновленную информацию о ходе реализации проекта. Так, на сегодняшний день строительные работы завершены на 87%. Открытие нового терминала планируется в июне текущего года", - говорится в сообщении.

Со своей стороны премьер-министр заявил: "Мы ожидаем, что его открытие позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, а также обеспечить жителей и гостей мегаполиса качественными услугами и высоким уровнем комфорта".

По информации пресс-службы, после введения в строй нового международного терминала действующий терминал будет использоваться только для внутренних рейсов.

"При этом потенциал обоих терминалов достигнет 14 млн пассажиров в год. Объем грузопотока через воздушную гавань планируется довести до 100 тыс. тонн", - сообщается в пресс-релизе.

Крупнейший в Казахстане аэропорт в Алматы находится под управлением турецкого холдинга TAV Airports.

Казахстан Алма-Аты
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