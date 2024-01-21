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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:21

Боевики нанесли ракетный удар по американской авиабазе в Ираке

Несколько человек получили ранения

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Американская авиабаза Аль-Асад в Ираке подверглась удару с использованием баллистических ракет, несколько человек получили ранения, сообщило Центральное военное командование США (CENTCOM).

"Примерно в 18:30 по багдадскому времени (совпадает с московским - ИФ) 20 января поддерживаемые Ираном боевики на западе Ирака запустили несколько баллистических ракет по авиабазе Аль-Асад", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "большинство ракет были перехвачены системами противовоздушной обороны базы, в то время как другие попали по ее территории".

Командование информировало, что "ряд американских военнослужащих проходят обследование на предмет черепно-мозговых травм", ранение получил также иракский военнослужащий.

Оценка ущерба продолжается.

Ирак США
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