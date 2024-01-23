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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

В Вильнюсе заявили о нарушении белорусскими пограничниками литовской границы

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В МИД Литвы заявили, что в понедельник трое белорусских вооруженных пограничников зашли на литовскую территорию, в связи с этим во вторник Белоруссии была вручена нота о нарушении границы.

В министерстве отметили, что в ноте выражен решительный протест против неоднократных нарушений государственной границы Литвы. Во вторник нота была передана временному поверенному в делах Белоруссии в Литве.

В понедельник сотрудники Пушкской погранзаставы Вильнюсского соединения Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) через систему пограничного наблюдения зафиксировали троих вооруженных белорусских пограничников, патрулирующих на белорусской стороне границы. Отмечается, что они зашли на территорию Литвы с территории Белоруссии в Игналинском районе на расстояние двух с половиной метров, а затем вернулись в Белоруссию.

В Службе охраны госграницы Литвы заявили, что за происходящим наблюдали и ситуацию контролировали литовские пограничники, которые были готовы к ответным действиям.

В апреле прошлого года литовская сторона сообщала, что пограничники зафиксировали два подобных инцидента - в Шальчининкском и Швенчёнском районах.

Белоруссия Литва
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