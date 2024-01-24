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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:15

США нанесли удары по поддерживаемым Ираном ополченцам в Ираке

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - США во вторник нанесли авиаудары по поддерживаемым Ираном ополченцам в Ираке, сообщает ABC News.

"Сегодня, по указанию президента Байдена, вооруженные силы США нанесли необходимые и соразмерные удары по трем объектам, используемым поддерживаемой Ираном группировкой боевиков "Катаиб Хезболла" и другими связанными с Ираном группировками в Ираке", - цитирует телеканал заявление главы Пентагона Ллойда Остина.

Он отметил, что данные удары являются "прямым ответом на серию эскалационных нападений на персонал США и коалиции в Ираке и Сирии со стороны ополченцев, спонсируемых Ираном".

Остин сказал, что власти США без колебаний предпримут необходимые действия для защиты интересов страны.

"Мы не стремимся к эскалации конфликта в регионе. Мы полностью готовы принять дальнейшие меры для защиты наших людей и наших объектов. Мы призываем эти группировки и их иранских спонсоров немедленно прекратить эти атаки", - добавил министр обороны.

В свою очередь, Центральное командование США (CENTCOM) в социальных сетях сообщило, что удары были нанесены по штаб-квартире "Катаиб Хезболла", складам и местам подготовки ракетных войск, противоракетных и беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия.

Авиаудары США были нанесены через несколько дней после того, как американская авиабаза Аль-Асад в Ираке подверглась удару с использованием баллистических ракет. Тогда было ранено четверо военнослужащих.

Ирак Иран США
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