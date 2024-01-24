РКН проверит законность оформления множества SIM-карт на одного абонента

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) выявил у операторов связи более 900 абонентов, на каждого из которых оформлено более тысячи SIM-карт, а суммарно число номеров составляет 6,6 млн, что, по мнению ведомства, может свидетельствовать о нарушениях действующего законодательства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РКН.

Ранее в ведомстве сообщили, что операторы передали сведения о 351,1 млн номеров, по 43 млн номеров система выявила нарушения, из них по 42 млн номеров операторы уже внесли достоверные сведения. Вместе с тем около 600 тыс. номеров с неправильно оформленными сим-картами операторы связи заблокировали. Актуализация абонентской базы операторами продолжается.

"Более детальный анализ сведений выявил случаи оформления большого количества сим-карт на одно физлицо. Были проанализированы переданные сведения операторов об абонентах и выявлены 916 граждан, которые имеют более чем тысячу сим-карт каждый. В общей сложности эти граждане владеют свыше 6,6 млн номеров", - сообщили в РКН.

"Роскомнадзор совместно с операторами и другими заинтересованными ведомствами проведет проверку информации по пользователям, которые владеют большим количеством сим-карт, установит законность процесса их оформления", - добавили в РКН.

В РКН напомнили, что сейчас ограничений по количеству сим-карт, которые можно приобрести на один паспорт, нет: согласно Правилам оказания услуг телефонной связи, мобильный оператор не вправе отказать клиенту в оформлении договора, если с паспортом последнего все в порядке.

"Однако ситуации, когда на одного человека оформлено большое количество сим-карт, могут говорить о нарушениях установленного процесса оформления карты или мошеннических действиях со стороны абонента, дилера или оператора связи", - считают в РКН.

Следует принять во внимание, замечают в ведомстве, что долгое время в России фиксировалась высокая доля "серых" сим-карт, которые бесконтрольно раздавались на улице и в дальнейшем могли использоваться в противоправных целях, в том числе, для мошенничества и телефонного терроризма.

Согласно закону "О связи", мобильный оператор обязан самостоятельно проверять достоверность сведений об абоненте, в том числе данных о конечных пользователях услуг, чьи SIM-карты оформлены на юридических лиц и ИП. На РКН в свою очередь возложена обязанность следить, чтобы операторы вносили достоверные сведения в свои базы данных, для чего ведомство разработало специальную информационную систему, которая обеспечивает проверку с учетом данных МВД, ФНС и ЕСИА. К этой системе подключились все операторы связи, сообщили в ведомстве.