Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:15

РКН проверит законность оформления множества SIM-карт на одного абонента

РКН проверит законность оформления множества SIM-карт на одного абонента
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) выявил у операторов связи более 900 абонентов, на каждого из которых оформлено более тысячи SIM-карт, а суммарно число номеров составляет 6,6 млн, что, по мнению ведомства, может свидетельствовать о нарушениях действующего законодательства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РКН.

Ранее в ведомстве сообщили, что операторы передали сведения о 351,1 млн номеров, по 43 млн номеров система выявила нарушения, из них по 42 млн номеров операторы уже внесли достоверные сведения. Вместе с тем около 600 тыс. номеров с неправильно оформленными сим-картами операторы связи заблокировали. Актуализация абонентской базы операторами продолжается.

"Более детальный анализ сведений выявил случаи оформления большого количества сим-карт на одно физлицо. Были проанализированы переданные сведения операторов об абонентах и выявлены 916 граждан, которые имеют более чем тысячу сим-карт каждый. В общей сложности эти граждане владеют свыше 6,6 млн номеров", - сообщили в РКН.

"Роскомнадзор совместно с операторами и другими заинтересованными ведомствами проведет проверку информации по пользователям, которые владеют большим количеством сим-карт, установит законность процесса их оформления", - добавили в РКН.

В РКН напомнили, что сейчас ограничений по количеству сим-карт, которые можно приобрести на один паспорт, нет: согласно Правилам оказания услуг телефонной связи, мобильный оператор не вправе отказать клиенту в оформлении договора, если с паспортом последнего все в порядке.

"Однако ситуации, когда на одного человека оформлено большое количество сим-карт, могут говорить о нарушениях установленного процесса оформления карты или мошеннических действиях со стороны абонента, дилера или оператора связи", - считают в РКН.

Следует принять во внимание, замечают в ведомстве, что долгое время в России фиксировалась высокая доля "серых" сим-карт, которые бесконтрольно раздавались на улице и в дальнейшем могли использоваться в противоправных целях, в том числе, для мошенничества и телефонного терроризма.

Согласно закону "О связи", мобильный оператор обязан самостоятельно проверять достоверность сведений об абоненте, в том числе данных о конечных пользователях услуг, чьи SIM-карты оформлены на юридических лиц и ИП. На РКН в свою очередь возложена обязанность следить, чтобы операторы вносили достоверные сведения в свои базы данных, для чего ведомство разработало специальную информационную систему, которая обеспечивает проверку с учетом данных МВД, ФНС и ЕСИА. К этой системе подключились все операторы связи, сообщили в ведомстве.

Роскомнадзор МВД ФНС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 23 января

В Кремле заявили о несостоятельности территориальных претензий Киева к РФ

В Кремле заявили о несостоятельности территориальных претензий Киева к РФ

Апелляция поддержала запрет Роспатенту прекращать права "Балтики" на бренды Carlsberg

Апелляция поддержала запрет Роспатенту прекращать права "Балтики" на бренды Carlsberg

Суд в Москве оштрафовал Apple на 800 тыс. руб. за неудаление контента

Суд в Москве оштрафовал Apple на 800 тыс. руб. за неудаление контента

В Думу внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В Думу внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

ГД приняла в I чтении проекты об оборотных штрафах за утечки персональных данных

Дума доработает правила перевозки домашних животных после гибели кота Твикса

Дума доработает правила перевозки домашних животных после гибели кота Твикса

Утром во вторник ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ОПК Украины

ФСБ уточнила перечень документов для выезда граждан до 14 лет после изменений в законе

ФСБ уточнила перечень документов для выезда граждан до 14 лет после изменений в законе

Песков заявил, что обстрелы Харькова и Киева не являются ответом РФ на удар по Донецку

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });