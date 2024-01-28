Французский турист нашел 7-каратовый алмаз в национальном парке США

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Путешествовавший в США парижанин Жульен Навас нашел в национальном парке штата Арканзас большой алмаз весом 7,46 карат. Об этом сообщает CNN.

Жульен Навас, приехавший в США из Франции, чтобы увидеть запуск миссии по высадке на Луну с мыса Канаверал, штат Флорида, также решил посетить национальный парк Кратер Даймондс в Арканзасе. Ранее он увлекался поисками золота и окаменелостей аммонита, поэтому заинтересовался парком.

Как утверждается в пресс-релизе Кратер Даймондс, Навас купил билет и взял напрокат базовый набор для поиска алмазов.

"Я добрался до парка около девяти часов утра и начал копать", - сказал Навас. "Это непосильная работа, поэтому к полудню я в основном просто осматривал местность в поисках чего-нибудь примечательного".

К удаче Наваса, за несколько дней до его приезда в парке выпало около двух сантиметров осадков.

"Когда идет дождь, он смывает грязь и обнажает камни, минералы и алмазы вблизи поверхности", - объяснил помощник суперинтенданта парка Уэймон Кокс.

По словам Кокса, многие из крупнейших алмазов парка находятся на поверхности, но парк периодически вспахивает зону поиска площадью 37,5 акров, чтобы разрыхлить почву и способствовать естественной эрозии.

В итоге, Навас пришел в Центр находок парка со всем, что показалось ему интересным. Там ему сказали, что он нашел алмаз весом 7,46 карат с коричневым оттенком.

Навас назвал свой бриллиант Carine Diamond в честь своей невесты и планирует разделить камень на два бриллианта, один подарить невесте, а другой - дочери.

Carine Diamond является восьмым по величине, найденным в Кратер Даймондс с тех пор, как в 1972 году он получил статус национального парка. В среднем посетители парка находят там один или два алмаза каждый день, но гораздо меньших размеров.