В Генштабе Белоруссии заявили, что республика не собирается воевать

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия "воевать не собирается" и не рассматривает ни одно государство в качестве врага, заявил начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных сил республики полковник Артем Буторин.

"Военная доктрина сохранила свою миролюбивую направленность. А Республика Беларусь ни одно государство не рассматривает в качестве своего врага", - сказал представитель Генштаба, которого цитирует пресс-служба министерства обороны республики.

"Но в Военной доктрине мы декларируем готовность отстаивать национальные интересы всеми силами и средствами, которые есть в распоряжении государства... Я понимаю, что переработка Военной доктрины сразу вызывает опасения у населения в плане того, не собираемся ли мы воевать. Хочу успокоить всех - воевать мы не собираемся. Мы обновляем положения документа, чтобы он больше соответствовал тем вызовам и угрозам, которые существуют на сегодняшний момент", - подчеркнул Буторин.

Он добавил: "что касается ядерного оружия, то Военная доктрина не говорит о механизмах, способах, формах и тактических приемах применения этого оружия. Мы в доктрине декларируем политические моменты, что ядерное оружие является средством стратегического сдерживания от развязывания агрессии против нашего государства".