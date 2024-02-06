Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов с учетом разнонаправленных факторов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань почти не меняются на Московской бирже утром во вторник, рубль находится в боковике на фоне неоднозначной ситуации на фондовых площадках и инертности нефтяных котировок.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,62 руб./$1 (+4,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась 62,59 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2 коп. - до 12,57 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА, рубль утром во вторник торгуется в узком диапазоне с учетом отсутствия единого настроя инвесторов к рисковым активам. Не способны двинуть текущее равновесие и слабые колебания нефтяных котировок. Участники рынка взвешивают перспективы спроса на валюту в ближайшее время.

Минфин РФ накануне сообщил, что с 7 февраля по 6 марта планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 73,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,7 млрд рублей.

Месяцем ранее, с 15 января, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года проводил продажи валюты/золота (69,1 млрд рублей, ежедневный объем - 4,1 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале на сумму 195,4 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам января составило минус 122,2 млрд руб. Министерство объясняет это отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в январе уменьшился на 42,7 млрд рублей, на 1 февраля он составил 11 трлн 922,371 млрд рублей (эквивалент $133,526 млрд), или 6,6% ВВП, прогнозируемого на 2023 год.

На счетах по учету средств ФНБ размещено 227,517 млрд китайских юаней, 358,961 тонн золота в обезличенной форме и 294,8 млн рублей.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78,03 за баррель, что на 0,05% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,81 за баррель, что на 0,04% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник подают разнонаправленные сигналы: китайский CSI 300 вырос на 1,78%, японский Nikkei 225 потерял 0,57%, гонконгский Hang Seng увеличился на 2,52%, южнокорейский Kospi опустился на 0,48%, австралийский индекс S&P/ASX 200 ослабел на 0,58%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,32%.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС), статданные и новости эмитентов. Устойчивость экономики США позволяет Федрезерву не спешить с принятием решения о снижении базовой процентной ставки, заявил его глава Джером Пауэлл в интервью CBS News в воскресенье.

"Учитывая, что экономика является сильной, мы чувствуем, что можем подойти к вопросу о том, когда начать опускать ставку, с осторожностью", - сказал он. При этом снижение ставки в марте нельзя считать наиболее вероятным или базовым сценарием, добавил глава ЦБ.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари также полагает, что американский центробанк может не торопиться со снижением процентных ставок.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе вырос до 53,4 пункта по сравнению с пересмотренными 50,5 пункта месяцем ранее, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM).