Выручка Cummins в IV квартале превысила ожидания

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель дизельных, газовых и гибридных двигателей для грузовиков, автобусов и других видов техники Cummins Inc. завершил четвертый квартал с чистым убытком из-за выплат, связанных с урегулированием спора с властями США, при этом выручка превысила ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил $1,43 млрд, или $10,01 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $631 млн, или $4,43 на акцию, полученной за аналогичный период годом ранее.

Выручка компании увеличилась до $8,54 млрд против $7,77 млрд в четвертом квартале 2022 года. Продажи в Северной Америке повысились на 8%, в остальном мире – на 13%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку на уровне $8,1 млрд.

По итогам 2023 года Cummins получила чистую прибыль в $735 млн, или $5,15 на акцию, по сравнению с $2,2 млрд, или $15,12 на акцию, в предыдущий год. Прошлогодний результат включает выплаты на сумму $2,04 млрд после достижения соглашения по искам о том, что Cummins устанавливала в двигатели устройства, которые позволяли обходить датчики контроля выбросов. При этом показатель за 2022 год учитывает расходы в размере $111 млн, "связанные с бессрочной приостановкой деятельности в России", отмечается в отчетности.

Выручка в прошлом году выросла на 21% до $34,1 млрд, в том числе в Северной Америке – на 22%, в мире – на 20%.

Компания прогнозирует снижение выручки по итогам 2024 года на 2-5% из-за ослабления спроса, особенно на североамериканском рынке тяжелых грузовиков.

Котировки акций Cummins на предварительных торгах во вторник снижаются на 2,5%. За последние три месяца рыночная стоимость компании выросла на 9,8% (до $34,7 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 12,9%.