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Выручка Warner Music в I финквартале выросла на 17%, лучше прогноза

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Warner Music Group Corp. (WMG), одна из крупнейших звукозаписывающих компаний мира, зафиксировала рост выручки на 17% в первом финансовом квартале и подъем чистой прибыли более чем в полтора раза, причем выручка превысила прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе WMG, выручка по итогам квартала, завершившегося 31 декабря, составила $1,75 млрд по сравнению с $1,49 млрд за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,67 млрд.

Чистая прибыль компании подскочила до $193 млн, или $0,3 на акцию, по сравнению с $122 млн, или $0,23 на акцию, в первом квартале предыдущего фингода.

Выручка звукозаписывающего подразделения WMG выросла на 14%, стримингового бизнеса – на 17%, доход цифровых сервисов повысился на 16%.

Компания также сообщила о планах уволить около 600 сотрудников, или примерно 10% штата, в рамках реструктуризации бизнеса. Таким образом она рассчитывает добиться экономии в размере около $200 млн в год к 2025 фингоду и зафиксировать единовременное доналоговое списание в размере порядка $120 млн в текущем фингоду.

Акции Warner Music выросли в цене на 5% на дополнительных торгах в среду. За последние три месяца капитализация компании увеличилась на 11,4% до $18,9 млрд.

Warner Music
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